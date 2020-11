Actualidade

O internacional norueguês Erling Haaland é o vencedor do prémio 'Golden Boy', que distingue o melhor futebolista abaixo dos 21 anos em equipas principais na Europa, sucedendo ao português João Félix.

No prémio, atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, Haaland foi o mais votado entre os 20 finalistas, numa lista que incluía o ex-avançado do FC Porto Fábio Silva, atualmente no Wolverhampton, e votada por 40 jornalistas.

O 'fenómeno' norueguês, de 20 anos, que se transferiu no mercado de inverno de 2019 dos austríacos do Salzburgo para os alemães do Borussia Dortmund, é um caso sério a marcar golos, tanto na sua equipa, como na seleção.