Actualidade

Milhares de estudantes do ensino secundário reuniram-se hoje no centro de Banguecoque para exigir uma reforma do sistema escolar e apoiar os mais velhos que reclamam a demissão do primeiro-ministro e a reforma da monarquia.

Encorajados pelo movimento pró-democracia que abala a Tailândia desde o verão, os jovens organizaram o seu próprio protesto, intitulado "Maus Alunos", para pedir mudanças em todos os pilares da educação, como programas renovados, flexibilização de regras, igualdade e direito à palavra.

Na escola, "dizem-nos o que devemos aprender, como nos vestir e nunca fazer perguntas", conta Pung, de 15 anos.