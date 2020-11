Actualidade

O cardeal Tolentino Mendonça apelou hoje ao combate a uma "cultura dominante do egoísmo", num encontro com os portugueses que, no domingo, receberão no Vaticano os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Para o cardeal português, a par do combate ao egoísmo deve sobressair o entendimento da vida como "serviço e dedicação" aos outros.

José Tolentino Mendonça encontrou-se hoje em Roma com a delegação portuguesa que, no domingo, no Vaticano, no final da missa presidida pelo Papa Francisco, receberá do Panamá os símbolos da JMJ, que em 2023 terá lugar em Portugal.