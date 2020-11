Judo/Europeus

Os judocas portugueses Jorge Fonseca, campeão mundial dos -100 kg, e Rochele Nunes, +78 kg, vão lutar por medalhas de bronze nos Europeus que decorrem em Praga, depois de triunfarem já na repescagem.

Jorge Fonseca, segundo do ranking mundial na sua categoria e campeão mundial em 2019 em Tóquio, venceu três de quatro combates disputados na O2 Arena, perdendo apenas no acesso às meias-finais.

Quando tentava a vitória na 'poule' A, o campeão mundial foi uma vez mais batido pelo azeri Zelym Kotsoiev (12.º do ranking), com um waza-ari a 44 segundos do fim, e diante de quem já tinha um histórico de tês derrotas em quatro confrontos anteriores.