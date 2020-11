Actualidade

O número de beneficiários de prestações de desemprego aumentou em 41,8% em outubro face ao período homólogo de 2019 e caiu 3,1% comparando com o mês anterior, para 223.167, revelam as estatísticas mensais da Segurança Social.

De acordo com os dados, que não integram as prorrogações das prestações de desemprego aprovadas para responder à crise causada pela covid-19, o número de beneficiários do subsídio de desemprego subiu 44,2% em termos homólogos e caiu 3,7% face a setembro, abrangendo 190.058 pessoas.

Já o subsídio social de desemprego inicial (atribuído a quem não reúna as condições para receber o subsídio de desemprego) abrangeu 9.782 pessoas, um crescimento de 93% comparando com o mês homólogo de 2019 e uma descida de 8,6% em relação ao mês anterior.