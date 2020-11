CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO PARA CLARIFICAR AO LONGO DO TEXTO OS DIAS EM QUE OCORREM AS LIMITAÇÕES DE CIRCULAÇÃO)

Os 127 concelhos em risco "extremamente elevado" e "muito elevado" devido número de casos de covid-19 vão ter a circulação proibida na via pública nos dois próximos fins de semana e nos feriados de 01 e 08 de dezembro a partir das 13:00.

O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa para anunciar as novas medidas de combate ao aumento do número de infeções por covid-19, decididas no Conselho de Ministros de sexta-feira.