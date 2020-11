Covid-19

O Governo aumentou hoje de 191 para 213 os concelhos do continente com risco "extremamente elevado", "muito elevado" e "elevado" de contágio de covid-19 para os quais prevê medidas restritivas diferenciadas de acordo com o grupo a que pertencem.

O Executivo acrescentou mais dois níveis de risco elevado aos concelhos abrangidos pelas medidas especiais de combate à covid-19, mantendo 47 municípios em risco "extremamente elevado", o mais alto na escala, 80 em nível "muito elevado", 86 concelhos em nível "elevado".

Os restantes 65 dos 278 concelhos do continente português estão em risco "moderado" por terem menos de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias.