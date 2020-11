OE2021

O líder do PCP endureceu o discurso e assumiu que o Governo está "longe, longe" das posições dos comunistas no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e não vê abertura para as propostas do partido.

Em entrevista à agência Lusa, em vésperas do XXI congresso nacional, Jerónimo de Sousa admitiu que, sem "fazer juízos apressados" - "até ao lavar dos cestos é vindima" - o PCP irá fazer "tudo para que o orçamento corresponda às necessidades nacionais", "honrando a sua palavra até o fim".

No entanto, o líder comunista não vê, "neste momento", "essa disponibilidade e garantia por parte do Governo do PS".