OE2020

A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) acumulada até outubro cresceu 5,8%, o que representa mais 502,8 milhões de euros, e atingiu 9.111,5 milhões de euros, disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.

De acordo com fonte oficial das Finanças, numa nota enviada hoje à Lusa que antecipa a Síntese da Execução Orçamental da Direção-Geral do Orçamento a ser divulgada na próxima semana, a "despesa do SNS acumulada até outubro acelerou e tem um crescimento muito elevado de 5,8 % (+502,8 ME), atingindo máximos históricos".

"Já a despesa mensal do mês de outubro cresceu a uma taxa extraordinária de 9% em termos homólogos", de acordo com o gabinete do ministro João Leão.