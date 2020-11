Covid-19

A Alemanha registou 138 mortos por covid-19 e 15.741 novos casos de contágio pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, longe do recorde de 23.648 casos registado na sexta-feira.

No entanto, ao domingo e à segunda-feira é costume haver um desfasamento dos números de novos casos, uma vez que nem todos os estados federados comunicam os seus dados e os laboratórios realizam menos testes.

Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados à meia-noite, o número de casos positivos desde o início da pandemia no país, em janeiro, ascende hoje a 918.269, com 14.022 vítimas mortais, um aumento de 138 nas 24 horas anteriores.