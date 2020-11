Actualidade

O presidente da Juventude Popular (JP) convocou uma reunião dos órgãos daquela estrutura para debater o adiamento do congresso do próximo fim de semana, informou hoje Francisco Mota, indicando que a decisão será anunciada na terça-feira.

"A Juventude Popular tem o seu congresso agendado para o próximo fim de semana, 28 e 29 de novembro, contudo, o presidente da JP, Francisco Mota, solicitou na sexta-feira uma reunião dos representantes dos órgãos [da JP] Conselho Nacional, Congresso, Comissão Organizadora do Congresso e Secretaria-Geral, para solicitar o adiamento do congresso eletivo", lê-se no comunicado enviado às redações.

Fonte daquela estrutura indicou à Lusa que a reunião acontecerá na segunda-feira.