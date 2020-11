Actualidade

Redação, 22 nov 2020 (Lusa) -- O ministro da Educação disse hoje, no Vaticano, que Portugal recebe os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, agendada para 2023, em Lisboa, "com muita esperança", salientando o caráter ecuménico do evento, o maior organizado pela igreja católica.

Tiago Brandão Rodrigues, que tem a tutela da juventude, integrou a delegação portuguesa que recebeu hoje, na missa presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que Lisboa acolhe em 2023.