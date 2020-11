Actualidade

Paris espera "ações" da Turquia antes do Conselho Europeu de dezembro que abordará eventuais novas sanções contra Ancara, disse hoje o ministro das relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian.

"Não basta que, por dois ou três dias, vejamos declarações apaziguadoras do Presidente [Recep Tayyip] Erdogan, precisamos de atos", frisou no programa "Le Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI", após o líder turco apelar no sábado à União Europeia (UE) para o diálogo.

Entre os atos esperados, "há alguns que são simples de fazer no Mediterrâneo Oriental, na Líbia, e também há os que são simples de fazer em Nagorno-Karabakh", disse o ministro francês.