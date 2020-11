MotoGP/Portugal

O Presidente da República deu hoje os parabéns ao piloto português Miguel Oliveira pela sua vitória no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, considerando que representou uma alegria para os portugueses em tempos de sacrifício.

Numa mensagem transmitida à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa deu os parabéns a Miguel Oliveira "pela sua extraordinária vitória de hoje, em Portimão, em Portugal", felicitando também todos os portugueses "por este momento de alegria no meio de tantos meses de sacrifício e de sofrimento".

"O desporto português, desta vez no motociclismo, demonstra ser do melhor do mundo. O Presidente da República agradece ao nosso campeão nesta prova tão simbólica o contributo que deu e dá para o reforço da vontade de triunfar em tantos outros domínios da vida nacional", acrescentou o chefe de Estado.