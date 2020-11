Taça Portugal

O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, afirmou hoje que os 'leões' pretendem assumir o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, diante do Sacavenense, "com grande responsabilidade" e sem "qualquer imagem de facilitismo".

"Vamos assumir o jogo com grande responsabilidade, eliminando qualquer imagem de facilitismo. [Queremos] chegar e fazer o nosso melhor jogo, ter oportunidade para crescer, respeitando o adversário, que vem com ambição de demonstrar a sua paixão e tirar o máximo partido deste jogo", frisou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Emanuel Ferro alertou para os perigos da equipa do Campeonato de Portugal, fruto da competição "em que a paixão pelo jogo poderá fazer diferença no adversário", mas admitiu "uma ou outra mudança" no 'onze' inicial do atual líder da I Liga.