Covid-19

O segundo Centro de Retaguarda covid-19 do distrito do Porto, localizado em Paços de Ferreira, abre segunda-feira com "cerca de 20 profissionais de saúde" e poderá acolher numa fase de arranque 35 doentes, revelou hoje a Proteção Civil.

"Não é o contingente ideal, mas neste momento é o possível. Abre [segunda-feira] com cerca de 20 profissionais desde clínicos a auxiliares. Houve muita dificuldade em conseguir recursos humanos para este centro, mas graças aos esforços de todos podemos arrancar e materializar algo essencial para uma zona que está com grande pressão", disse à agência Lusa o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto, Marco Martins.

Planeado para acolher até 50 pessoas infetadas com o novo coronavírus, o segundo Centro de Retaguarda covid-19 do distrito do Porto localiza-se no antigo hospital da Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira, podendo "numa fase de arranque" acolher 35 doentes.