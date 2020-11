Actualidade

O ensino universitário de português na China começou em 1960, em Pequim, e seis décadas depois está "de boa saúde", sendo ensinado em 50 instituições, disse à Lusa o responsável pelo congresso organizado para assinalar a efeméride.

O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de Macau (IPM) organiza entre hoje e 03 de dezembro o congresso "Português na China: seis décadas no Ensino Superior", uma série de quatro mesas-redondas sobre temas "de reconhecida relevância para o universo da difusão da lusofonia em território chinês", segundo o comunicado do IPM.

Para o professor Zhang Yunfeng, coordenador do CPCLP, o interesse pelo português não só não diminuiu desde a devolução de Macau à China, em 1999, como registou um crescimento "enorme" nos últimos anos.