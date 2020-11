Covid-19

As autoridades sanitárias alemãs contabilizaram 10.864 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 4.877 infeções do que no domingo.

Na sexta-feira passada registou-se na Alemanha um número máximo de casos: 23.648.

No domingo e na segunda-feira os valores são geralmente desfasados devido ao fim de semana sendo que neste período nem todos os estados federais comunicam os dados assim como os laboratórios realizam menos testes.