Actualidade

A ativista indígena Samela Sateré-Mawé afirmou à Lusa que Portugal tem uma "dívida histórica" com os povos nativos do Brasil, face ao período dos descobrimentos, acrescentando que os jovens portugueses têm agora a oportunidade de fazer a diferença.

Os portugueses "tem uma dívida histórica com a gente. (...) Queria falar para o pessoal de Portugal que nós, povos indígenas, continuamos a resistir desde a invasão em 1500, há cerca de 520 anos, mas as pessoas têm agora uma oportunidade de fazer a diferença, no presente" disse a ativista de 24 anos, da etnia Sateré-Mawé, que se tornou numa das vozes femininas mais promissoras do ativismo indígena e ambiental brasileiros.

"O passado já passou, mas há a oportunidade de fazer diferente agora. Então, os jovens (portugueses) precisam de ser mais ativos, lutar pelas causas ambientais e pelos direitos dos povos indígenas", apelou Samela, que é membro do movimento estudantil 'Friday´s for Future' e da campanha SOS Amazónia.