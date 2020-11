Actualidade

O Centro de Investigação dos Ungulados Silvestres (CIUS) da Serra da Lousã, que vai ocupar uma área de 100 hectares, deverá estar em funcionamento no final de 2021, anunciou o município de Penela, promotor do projeto.

O presidente daquela autarquia do distrito de Coimbra disse hoje à agência Lusa que o CIUS procura ser "uma unidade de referência" no estudo cinegético das populações de veados, javalis e corsos, através de uma parceria com a Universidade de Aveiro, ao mesmo tempo que representa um produto turístico diferenciador.

"A construção do cercado permite também a observação das espécies e outras experiências, nomeadamente associadas ao projeto da caça sem morte, em que se possa ter outras experiências de natureza turística que valorizam a serra e a diversidade cinegética", salientou o autarca Luís Matias.