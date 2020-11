Actualidade

Duas pessoas morreram após o naufrágio de uma embarcação no rio Zambeze, distrito de Chinde, centro de Moçambique, registado no sábado, com os corpos a serem encontrados após buscas realizadas no domingo, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"A corrente daquele rio é muito forte, a embarcação não suportou e naufragou", disse Pedro Vírgula, administrador daquele distrito a sul da província da Zambézia.

Segundo o administrador, as duas vítimas mortais eram mãe e filho, com 50 e 13 anos respetivamente, que estavam na embarcação com outras quatro pessoas e que sobreviveram ao naufrágio.