Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tem este ano letivo 171 estudantes de mestrado inscritos nas suas quatro escolas superiores, o que corresponde a um acréscimo de 51% em relação a 2019-2020, foi hoje anunciado.

"O IPG conta no ano letivo 2020-2021 com 171 mestrandos, o que representa um aumento de 58 novos alunos em mestrados em relação ao último ano. Este número representa um acréscimo de 51% de estudantes a frequentar cursos do 2.ºciclo do ensino superior na instituição", refere o IPG em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Este ano letivo funcionam 11 mestrados no IPG, mais três do que em 2019-2020: Computação Móvel (na Escola Superior de Tecnologia e Gestão) e Enfermagem Comunitária e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria (na Escola Superior de Saúde).