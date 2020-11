Actualidade

O Parlamento Nacional timorense confirmou hoje com 59 votos a favor e uma abstenção a nova lei da Proteção Civil que tinha sido vetada pelo Presidente da República, que terá agora obrigatoriamente de a promulgar.

O decreto-lei, que vai ser agora remetido a Francisco Guterres Lu-Olo, foi novamente aprovado depois de um debate em que as várias bancadas do Governo e da oposição renovara a sua defesa do diploma.

Em setembro, Francisco Guterres Lu-Olo tinha feito um veto político ao decreto-lei da Proteção Civil por questionar assuntos como a declaração de calamidade pública e outros aspetos que podem ter efeitos nas restrições de direitos, liberdades e garantias.