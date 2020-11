Covid-19

A Rússia contabilizou 25.173 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo de infeções diárias desde o início da pandemia, em março passado, informaram hoje as autoridades de saúde.

O número de mortes causadas pela infeção registado no último dia foi de 361, de acordo com o gabinete de crise para a gestão da emergência de saúde na Rússia.

Moscovo, que é o epicentro da pandemia no país, contabilizou 6.866 casos de coronavírus num dia, face aos 6.575 registados no domingo, sendo que 1.341 pessoas foram hospitalizadas, avançaram as autoridades.