Covid-19

O grupo TUI, considerado o maior operador turístico mundial, voltou a vender o destino Cabo Verde, após meses de suspensão das ligações aéreas devido à pandemia de covid-19, prevendo 14 programas com partidas do Reino Unido até janeiro.

De acordo com informação daquele operador turístico a que a Lusa teve hoje acesso, desses programas, cujo período de estadia e hotéis varia, 11 têm como destino a ilha do Sal, que arrancam no início de dezembro, e três a ilha da Boa Vista, com partidas essencialmente dos aeroportos de Londres e de Manchester.

Quase 200 mil britânicos visitaram Cabo Verde em 2019, o que equivale a quase um quarto do recorde histórico de 819.308 hóspedes que as unidades hoteleiras do arquipélago receberam no ano passado, que aumentaram 7% face a 2018.