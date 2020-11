Actualidade

Especialistas sobre Direitos Humanos que trabalham com as Nações Unidos consideram que a prisão de Carlos Ghosn, antigo administrador da Renault-Nissan, no Japão foi irregular e pedem "compensações" ao governo de Tóquio.

O Working Group Arbitrary Detention, formado por quatro especialistas, publicou hoje um artigo de opinião em que considera que a detenção de Ghosn pelas autoridades japonesas em 2018 foi "arbitrária" e pede ao governo do Japão para "tomar todas as medidas necessárias para solucionar a situação sem demora".

Os especialistas independentes pedem ainda ao Japão para iniciar "uma investigação" sobre a detenção de Ghosn, acrescentando que devem ser tomadas todas as medidas apropriadas contra os responsáveis pela violação dos direitos do antigo administrador executivo da Renault-Nissan.