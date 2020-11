5G

A Associação para o Desenvolvimento das Comunicações manifestou hoje "enorme preocupação" com a controvérsia em torno do 5G, afirmando que parece "imperativo alterar as regras" do leilão "no sentido de as tornar mais equilibradas e equitativas" para os interessados.

A posição da direção da APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações acontece na semana em que termina o prazo para as candidaturas para o leilão do 5G, um processo que tem sido amplamente criticado pelos operadores Altice Portugal, NOS e Vodafone Portugal.

"A APDC, enquanto plataforma de debate e reflexão de todos os temas decisivos e mobilizadores da transformação para o digital, assiste, com enorme preocupação, à controvérsia em torno do leilão para a atribuição de frequências, tanto mais porque a mesma parece poder conduzir a uma enorme contração de investimento, em particular num momento em que o país precisa de revitalização, resiliência e de retoma económica", refere a direção da associação, em comunicado.