Actualidade

Um programa de intervenção psicológica para contexto oncológico, desenvolvido na Universidade de Coimbra (UC), mostrou ser "eficaz na diminuição do sofrimento de mulheres com cancro da mama", anunciou hoje aquela instituição.

O programa, elaborado no âmbito do doutoramento de Inês Trindade, investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), combina técnicas de 'mindfulness' (atenção plena), aceitação e compaixão.

Denominado Mind, o projeto visa "promover uma autogestão emocional mais eficaz e, assim, melhorar o funcionamento psicossocial e qualidade de vida de doentes com cancro", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.