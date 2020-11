Covid-19

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Condestável, a única do concelho da Batalha, vai estar fechada até terça-feira após um médico ter testado positivo à covid-19, disse hoje o coordenador, adiantando que as consultas vão ser remarcadas.

Segundo João Paulo Simões, "o colega [médico] sentiu-se cansado, foi fazer o teste e está positivo".

"Para podermos fazer o rastreio a todos os profissionais e desinfetar o espaço, determinou-se o encerramento por dois dias, com acordo da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral", esclareceu João Paulo Simões, afirmando que, "com a colaboração da Câmara, as instalações vão ser desinfetadas".