Covid-19

As áreas destinadas ao tratamento de doentes com covid-19 na Unidade de Saúde do Alto Minho (ULSAM) apresentam hoje uma taxa de ocupação de 95%, disse à agência Lusa o presidente do conselho de administração.

"Hoje, às 10:00, a nossa lotação estava a cerca de 95%. A Unidade Cuidados Intensivos (UCI) tem atualmente 25 camas e tinha disponíveis, a essa hora, quatro camas. Também temos disponibilidade na enfermaria geral [30 camas], mas são números que, de um momento para o outro, se alteram", disse Franklim Ramos.

"A situação de pandemia não nos permite responder de forma estática, pois as situações adequam-se a realidade do momento", reforçou.