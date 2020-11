Brexit

As negociações de alto nível entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido sobre o acordo pós-Brexit continuam hoje por videoconferência, após terem sido suspensas na quinta-feira, devido a um caso de covid-19 na equipa comunitária.

"Após discussões técnicas este fim de semana, as negociações continuam online hoje com David Frost e as nossas equipas", anunciou o negociador-chefe da UE para o futuro comercial de Bruxelas e Londres, Michel Barnier, numa publicação na rede social Twitter.

Na mensagem, divulgada quando se aproxima o fim do prazo para acordo entre os dois blocos, o responsável francês alertou que "o tempo é curto".