OE2021

O BE disse hoje que as propostas do Governo para a autonomia dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram "um 'bluff' que não serve para nada", com o Governo a pedir "cautela" nas políticas de pessoal do SNS.

No debate da proposta que acabou chumbada, que decorreu esta manhã na Assembleia da República, o deputado do BE Moisés Ferreira disse que as propostas do Governo eram "pólvora seca", apelidando as propostas do PS sobre o regime de autonomia dos profissionais de saúde no SNS como um "'bluff' não serve para nada".

Em resposta, a deputada do PS Hortense Martins defendeu que deve ser feito "um enquadramento deste regime com responsabilidade e equilíbrio", completando que "não é possível tudo ao mesmo tempo".