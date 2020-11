Covid-19

A União Europeia (UE) disponibilizou 183 milhões de euros ao programa para alívio da dívida do Fundo Monetário Internacional (FMI), que abrange 29 países vulneráveis como Guiné-Bissau, São Tomé e Moçambique, ajudando-os a combater a crise da covid-19.

Em comunicado hoje divulgado, a Comissão Europeia informa que a UE "contribuirá com 183 milhões de euros para o Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes do FMI para o alívio da dívida em 29 países de baixo rendimento, permitindo-lhes aumentar as suas despesas sociais, sanitárias e económicas em resposta à crise da covid-19".

O anúncio foi feito após a cimeira do G20 no passado fim de semana, entre as 20 maiores potências económicas mundiais, que aconteceu este ano por videoconferência dada a pandemia de covid-19 e sob a presidência da Arábia Saudita.