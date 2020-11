Actualidade

A Câmara de Castelo Branco anunciou hoje que vai canalizar 270 mil euros para o comércio local, no âmbito do "Natal Branco", iniciativa que marca as celebrações natalícias do concelho.

"O 'Natal Branco' já era uma referência a nível nacional. Só que, este ano, temos circunstâncias diferentes devido à situação de pandemia [covid-19], o que implica o cancelamento de dinâmicas ligadas ao Natal que possibilitam os ajuntamentos. A Câmara de Castelo Branco e a ACICB [Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa] entendem que se devia fazer um Natal diferente, sem a perda do simbolismo", disse, em conferência de imprensa, o presidente do município José Augusto Alves.

O "Natal Branco" é uma iniciativa do município de Castelo Branco, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB) e este ano foi alvo de vários ajustamentos na sua dinâmica, sendo que a autarquia decidiu canalizar o valor do custo da organização deste evento (270 mil euros) para apoio ao comércio local.