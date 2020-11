UE/Presidência

O primeiro-ministro afirmou hoje que há uma divisão sobre o futuro da Europa entre Estados-membros que querem "valores comuns" e outros com uma ideia meramente económica, admitindo que a solução passará por "geometrias varáveis" de integração.

Esta posição foi transmitida por António Costa durante uma conferência na Universidade Católica, em Lisboa, sobre o plano da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre no próximo ano.

De acordo com o líder do executivo, na presidência portuguesa da União Europeia, terá início um momento que se irá desenvolver até ao fim de 2022: A conferência sobre o futuro da Europa.