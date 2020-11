Actualidade

Sete pessoas morreram no sábado e duas ainda estão em coma depois de beberem um antissético diluído na região de Iacútia, no extremo-oriente da Rússia, disseram hoje as autoridades locais de saúde.

No sábado, as autoridades anunciaram que nove residentes da vila de Tomtor adoeceram após beber um líquido antissético, muito utilizado desde o início da pandemia do novo coronavírus, comprado numa loja local.

Três pessoas morreram instantaneamente no sábado, enquanto outras seis foram transportadas para a capital regional, Yakutsk.