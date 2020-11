UE/Presidência

O primeiro-ministro afirmou hoje que a presidência portuguesa da União Europeia pretende seguir a linha histórica de Portugal como plataforma à escala global, destacando a cimeira com a Índia e a concretização da ligação por cabo Sines/Brasil.

"Portugal destacou-se sempre na Europa como uma plataforma de ligação à escala global", defendeu António Costa numa conferência na Universidade Católica, em Lisboa, sobre o plano da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia no primeiro semestre no próximo ano.

Após uma introdução feita pelo antigo presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro entre 2002 e 2004, José Manuel Durão Barroso, o atual líder do executivo português fez um discurso inicial com cerca de 40 minutos em que começou por advertir que a realização de reuniões presenciais nos primeiros seis meses de 2021 está dependente da evolução do combate à pandemia de covid-19 em Portugal, na Europa e no mundo.