A Media Capital rejeita o entendimento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Manuel Alves Monteiro, que vai deixar a presidência executiva do grupo, não deveria ter sido considerado como administrador independente.

"De acordo com a informação transmitida pela CMVM à sociedade, o Memorando de Entendimento (MoU) celebrado entre" a Prisa, a Vertix [através da qual a empresa espanhola detinha a dona da TVI) e a Pluris Investments, de Mário Ferreira, "de cuja existência a sociedade informou o mercado no dia 24 de abril de 2020, foi celebrado no dia 10 desse mesmo mês, tendo a cooptação" de Manuel Gernando de Macedo Alves Monteiro e Angel Serrano Martínez-Estéllez para desempenhar funções de administração "ocorrido a 15 de abril de 2020", refere a Media Capital, em comunicado.

"É entendimento da CMVM" que Manuel Alves Monteiro "não deveria ter sido considerado, na data da sua cooptação para a administração da sociedade, como administrador independente, dado que, de acordo com a CMVM, 'à data da sua designação exercia funções em empresas de acionista titular de participação qualificada' - sendo que" o ainda presidente executivo da Media Capital era então unicamente administrador da Mystic Invest SGPS, sociedade detida pela Pluris Investments.