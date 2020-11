Actualidade

O Governo do Japão rejeitou hoje a opinião da plataforma de especialistas que trabalham para as Nações Unidas que acusa Tóquio de "arbitrariedade" na detenção do ex-presidente da Nissau-Renault, Carlos Ghosn.

O Executivo japonês, através de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, considerou que a opinião que foi emitida por um grupo de advogados que trabalha para as Nações Unidas em Genebra "é inaceitável" e não tem qualquer efeito legal.

O Japão responde desta forma ao texto de 17 páginas em que a plataforma de advogados considera que a privação de liberdade de Ghosn em 2018 e 2019 foi arbitrária e entra em conflito com vários artigos da Declaração de Direitos Humanos e com o Tratado Internacional de Direitos Civis Políticos.