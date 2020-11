Covid-19

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) alerta que o setor é o terceiro mais afetado mundialmente pela pandemia, depois da aviação e hotelaria, com "agravamentos significativos" dos custos e menor produção de seguros, devendo a situação agravar-se em 2021.

"Aquela ideia que, às vezes, passa no mercado de que o setor segurador está a ser beneficiado porque tem uma baixa de custos já não é verdade. Podia ser [assim] no final de junho, mas cada mês que passa demonstra que, de facto, estamos numa situação preocupante", afirmou hoje o presidente da APS em declarações à agência Lusa.

Neste contexto, José Galamba de Oliveira considera "extemporânea" a proposta do PCP para a criação no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) de uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador, já que "assenta sobre pressupostos que eram os resultados do final de junho, quando não chega olhar para esse período".