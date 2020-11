OE2021

O Governo está disponível para "melhorar" propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na especialidade para reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), disse hoje o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, no parlamento.

"Continuaremos em sede de especialidade, com responsabilidade, a melhorar ainda mais aquilo que é a dimensão de resposta do SNS", disse António Mendonça Mendes no plenário, no debate sobre a proposta de OE2021, em resposta aos deputados.

O governante acusou o PSD de descapitalizar os serviços de saúde quando foi Governo e sublinhou que o OE2021 prevê um reforço de 1.200 milhões de euros face ao orçamento de 2020.