Actualidade

Israel enviou hoje a sua primeira delegação diplomática ao Sudão desde o anúncio do acordo de normalização das relações entre os dois países, informou um alto funcionário israelita.

Nas últimas semanas, aumentaram os rumores em Jerusalém sobre o envio de uma delegação israelita a Cartum, na sequência do acordo anunciado entre os dois países, em 23 de outubro, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.

Um alto funcionário do Governo israelita anunciou que uma delegação partiu hoje para o Sudão, o terceiro país árabe a anunciar uma reaproximação oficial com o Estado judeu, depois dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein.