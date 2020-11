Actualidade

As exportações portuguesas de metal aumentaram 2% em setembro, em relação ao período homólogo, para um total de 1,74 mil milhões de euros, anunciou a AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal.

Em comunicado, a organização referiu que as vendas para o estrangeiro representam o "terceiro melhor resultado de sempre", destacando que este "valor acaba por ser tão mais significativo pelo que facto de o país, grande parte do tempo, estar a tentar controlar a segunda vaga da pandemia de covid-19".

Além disso, a 'performance' do setor do metal "vem no seguimento de uma recuperação constante" que, devido à situação sanitária, registou "um decréscimo de 17,4% nos três primeiros trimestres de 2020 face a 2019", referiu o organismo.