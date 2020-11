OE2021

A secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, afirmou hoje que o Governo irá continuar em 2021 a avaliar, adaptar e reforçar as medidas de resposta à crise causada pela pandemia em função da evolução que esta venha a ter.

"Temos diversas medidas em muitas áreas para o combate à pandemia (...). Todas estas medidas foram sendo prorrogadas, adaptadas e reforçadas em função da evolução da pandemia. E é algo que teremos de continuar a fazer durante o ano de 2021", referiu Cláudia Joaquim durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

A secretária de Estado respondia à deputada do PSD Ofélia Ramos que criticou o Governo por não ter incluído no OE2021 a manutenção dos apoios e classificou a proposta apresentada pelo PS como "pouco ambiciosa" e de não responder a todas as situações de quebra de atividade.