Actualidade

O julgamento do ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy, acusado de corrupção e tráfico de influências na sequência de um escândalo que envolveu escutas telefónicas, começou hoje no Tribunal Criminal de Paris, mas foi adiado pouco depois.

A decisão do tribunal foi tomada na sequência do pedido dos advogados de um dos réus, o juiz Gilbert Azibert, que alegaram o estado de saúde muito precário do arguido, tendo o presidente do tribunal ordenado um exame médico, que deve ser entregue até quinta-feira.

"Dada a sua idade (73 anos) e historial médico, que inclui problemas cardíacos e respiratórios, os médicos aconselharam o meu cliente a não viajar para Paris neste contexto de pandemia", afirmou o advogado da Azibert Dominique Allegrini, garantindo que o juiz "está muito interessado em testemunhar pessoalmente no julgamento".