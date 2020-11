Covid-19

A crise provocada pela pandemia de covid-19 associada à crise económica, que já afetava Angola, criou uma "tempestade perfeita" que vai atrasar a recuperação do país, afirmou hoje o presidente do Conselho Económico e Social.

"Infelizmente, para nós angolanos, parece que está criada a tempestade perfeita, uma crise económica que se associou agora a uma crise pandémica", disse Alves da Rocha, na abertura do Fórum Angola organizado pelo Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House.

De acordo com as projeções até 2025-2026, segundo o académico, "a retoma vai demorar, (...) com taxas de crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] baixas, embora positivas".