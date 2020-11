Actualidade

Mais duas pessoas foram hoje diagnosticadas com 'legionella' na região do Grande Porto, elevando para 87 o número de casos identificados desde o início do surto, confirmou fonte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Um dos pacientes deu entrada no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, onde estão agora internadas duas pessoas, das 29 que receberam assistência na unidade, onde se registou duas mortes.

O outro caso foi diagnosticado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, que verificou uma diminuição nos internamentos, que agora são nove, entre as 48 pessoas que deram ali entrada com a doença, tendo se registado sete óbitos.