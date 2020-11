Covid-19

Um total de 158 pessoas, 111 utentes e 47 trabalhadores do Centro de Bem Estar Social de Minde, em Alcanena (Santarém), estão infetadas com o novo coronavírus, tendo ocorrido duas mortes na sexta-feira, disse fonte do município.

A presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Asseiceira, disse hoje à Lusa que, no fim de semana, terão ocorrido mais três mortes, informação que está ainda em confirmação.

Segundo a autarca, o surto nesta instituição, que tem uma lotação máxima próxima de 130 utentes, surgiu no início de novembro, depois de uma idosa ter sido submetida ao teste ao SARS-CoV-2 quando foi internada no Centro Hospitalar do Médio Tejo.