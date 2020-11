Actualidade

A Associação Nacional de Gerontologia Social reivindicou hoje o acesso dos colaboradores das organizações sociais à ADSE a partir de janeiro, por considerar que também são trabalhadores em fins públicos e que realizam tarefas que caberiam ao Estado.

"Nos tempos de crise que vivemos, em que todos afirmamos o valor e a importância destes trabalhadores, a nossa atuação não pode ficar reduzida apenas às palavras de incentivo que lhes endereçamos, ao mérito que lhes reconhecemos e às ações que vamos levando a cabo para que se sintam suportados", refere a associação, numa carta enviada ao Presidente da República, ao Governo e aos grupos parlamentares, a que hoje a agência Lusa teve acesso.

No seu entender, estes trabalhadores devem ter acesso à ADSE (subsistem de saúde dos trabalhadores do Estado), "pois são também eles trabalhadores em fins públicos, prestando uma nobre função e cumprindo com a realização de tarefas que caberiam ao Estado, sendo, nestes tempos e em todos os outros, os melhores parceiros do Serviço Nacional de Saúde".