OE2021

Os deputados aprovaram hoje parte da proposta do PAN que assegura o prolongamento da vigência da "Linha de Apoio ao Setor Social Covid-19" durante o primeiro trimestre de 2021, mas chumbaram o alargamento da medida.

"Durante o primeiro trimestre de 2021, o Governo assegura o prolongamento da vigência da medida Linha de Apoio ao Setor Social Covid-19", prevê o n.º 1 da proposta hoje aprovado no âmbito das votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Esta parte do artigo foi aprovada com a junção dos votos favoráveis de todos os partidos da oposição, tendo o PS ficado isolado no voto contra.